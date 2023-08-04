Ayçiçek yağı stoklarını hazır edin! Yeni fiyatı cepleri yakacak: Zam sinyali verildi

Trakya'da yaşanan kuraklık, ayçiçeği rekoltesinde beklenen düşüşü beraberinde getirdi. Bu durum da ayçiçek yağına zam yapılmasını gündeme getirdi. Son günlerde art arda gelen zamlar haberleri arasına ayçiçek yağı da katıldı. Trakya'da kuraklığın verimi düşürdüğü ayçiçeği tarlaları, düşük rekolte nedeniyle ayçiçek yağının fiyatının artacağı şeklinde bildirildi. İşte detaylar...





TRAKYA İLİNDEKİ KURAKLIK

Trakya bölgesi, son 40 yılın en şiddetli kış kuraklığını yaşamıştır. Bu kuraklık, bölgede en fazla üretilen ürün olan ayçiçeğini olumsuz etkilemiş ve çiftçilerin rekolte düşüşü endişelerini artırmıştır. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, aşırı sıcakların ayçiçeği rekoltesini düşürebileceğine dikkat çekerek, gelecekte kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. İşte diğer ayrıntılar...





Şubat ayına kadar bölgede hiç yağış alınmamış, ancak mart ve nisan aylarında yağışların gelmesi, tarla hazırlıklarının ve ayçiçeği ekiminin gecikmesine neden olmuştur. Toruk, yağış sonrasında ayçiçeği beklentilerinin yükseldiğini ancak sıcak hava nedeniyle Trakya'da ciddi sorunlar yaşandığını ifade etmiştir. Bu nedenle ekim zamanının buna göre ayarlanması gerektiğini belirtmiştir. Tohumcular olarak, daha dayanıklı çeşitler elde etmek için kuraklığa karşı çalışmalar yaptıklarını ve bu konuda firmaların, bilimsel araştırmaların ve ekim deseninin geliştirilmesi için özel sektör ve kamunun yatırım yapması gerektiğini vurgulamıştır.

Kuraklıkla mücadele için uzun süreli çalışmaların gerektiğini belirten Toruk, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin elde edilmesi ve ekim yöntemlerinin uygun şekilde düzenlenmesiyle bu sorunun aşılacağına inandığını ifade etmiştir. Bu süreçte firmaların ve araştırmacıların yoğun çaba sarf etmesinin önemli olduğunu vurgulamış ve kuraklıkla mücadele için bilimsel çalışmaların daha yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirmiştir.

Sonuç olarak, Trakya bölgesindeki şiddetli kış kuraklığı, ayçiçeği üretimini olumsuz etkilemiş ve çiftçilerin gelecek konusunda endişelenmelerine sebep olmuştur. Ancak İbrahim Toruk'un vurguladığı gibi, kuraklığa karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve ekim yöntemlerinin ayarlanmasıyla bu sorunun üstesinden gelmek mümkün olabilir. Bu süreçte, özel sektör ve kamunun yatırımlarının yanı sıra bilimsel çalışmaların desteklenmesi önemli bir rol oynayacaktır.