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Ayçiçek yağında zam ışığı göründü! Kilerleri doldurun: Almaya güç yetmeyecek

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Ayçiçek yağında zam ışığı göründü! Kilerleri doldurun: Almaya güç yetmeyecek
En çok zamlanan ürünlerin başında gelen ayçiçek yağına bir zam daha geleceği belirtildi. Trakya'da yaşanan kış kuraklığı, ayçiçek rekoltesini tehdit ediyor. ayçiçek yağının üretimi ve verimliliği düşerken yetkililer tarafından çiftçilere destek geldi.

Trakya Ayçiçeği Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Toruk, son dönemde yaşanan aşırı sıcakların ayçiçeklerini etkilediğinin altını çizdi. Gelecek yıllarda kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ekilmesinin önemine vurgu yaparken ayçiçek yağının altından da değerli olacağı belirtildi.

Mart ve Nisan ayların yağışlı geçmesiyle tarla hazırlığı ve ayçiçek ekimi için gecikmeler yaşanırken yağışlardan hemen sonra Trakya'da aşırı sıcak hava şartlarının sorun işgal ettiğini belirten Toruk, 40 yılın en yüksek kış kuraklığının yaşandığının altını çizdi. Trakya'nın çeşitli illerde ayçiçeği bitkilerinin boyunun kısa kaldığı ve belli bölgelerde kuraklık belirtilerinin görüldüğüne vurgu yapıldı.

ayçiçek

KURAKLIĞA DAYALI ÇEŞİTLERİN ÖNEMİ

Gelecek senelerde aşırı sıcakların devam etmesinin tahmin edilmesiyle Toruk, ekim zamanının buna göre ayarlanması gerektiğini ifade etti. Tohumcular olarak kuraklığa dayalı çeşitlerin geliştirilmesinde çabalar artarken bu durumun kuraklukla alakalı olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra kuraklığa dayanıklı çeşitlerin öneminde değinirken çeşitler üzerinde geliştirmeler yapılırken özel sektör ve kamuda bunun üzerine yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

Ekonomi
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