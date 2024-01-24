Ayçiçek yağının iki litresi 84 TL’ye, havlu kağıtın ise 99 TL’ye düşüyor! Kapış kapış gidecek indirimler duyuruldu

Temel gıda ürünlerinde ve temel hijyen ürünlerinde indirim kampanyası bekliyorsanız müjde! 16 31 Ocak arasında geçerli olacak Mopaş aktüel katalogu doğrultusunda ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, havlu kağıdı, şeker, beyaz peynir, sucuk, kaşar, meyve ve sebze bir ürünler satın almak isteyen Mopaş marketlere koşacak. Resmen iki litrelik ayçiçek yağı 84 TL’ye, 16'lı tuvalet kağıdı 89 TL’ye, 16'lı havlu kağıttan ise 99 TL’ye düşüyor. İşte Mopaş başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunun detayları...

İKI LİTRELIK AYÇİÇEK YAĞI 84 TL’YE, KAŞAR PEYNİRİ 129, SUCUK İSE 139 TL’YE SATIŞTA

Eğer uygun fiyatlara temel gıda ürünleri satın almak istiyorsanız, Mopaş markete koşacaksınız! Mopaş market Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 84,95 TL TL’den, Sütaş kaşar 600 gram 129,95 TL’den, kasap sucuk 350 gramı 139,95 TL’den satışa çıkardı. Bu ürünlerin yanı sıra Seçkin klasik beyaz peynir 189,95 TL, dana kıyma kilogram 329,95 TL, Kaanlar yağlı siyah zeytin 1 kg 229,95 TL’den satışta.

Taptaze meyve sebze ürünleri almak istiyorsanız, Mopaş marketler bu noktada da sizlerin yardımına koşuyor. Kuru soğan kilogram 9,95 TL, havuç kilogram 12,95 TL, portakal finike 19,95 TL, portakal file sıkma 14,95 TL, nar kilogram ise 34,95 TL’den satışta olacak.

KAĞIT HAVLU 16'LI 99.95 TL’DEN, TUVALET KAĞIDI 16'LI 89,95 TL’DEN SATIŞTA

Mopaş marketler temel gıda ürünlerinin yanı sıra temel hijyen ürünlerinde de indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda kağıt havlu bambu 16 99,95 TL, Solo tuvalet kağıdı bambu 16 rulo 89,95 TL, Ariel Matic deterjan 5,5 kg 199,95 TL, Arko nem krem çeşitleri 250 ml 49,95 TL, Fairy sıvı bulaşık deterjanı gold limon 1500 ml 69,95 TL’den satışta olacak. 16 Ocak tarihinde başlatmış olan bu kampanya 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte Mopaş 16 - 31 Ocak aktüel katalogunun tamamı...







