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Aydın'da İlk Kuru İncir Sezonu 700 Lira ile Başladı

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri 700 liradan satıldı. Aydın Valisi, incirin kalitesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:29
Aydın'da İlk Kuru İncir Sezonu 700 Lira ile Başladı

Aydın'da Kuru İncir Sezonu Başladı

Türkiye'nin önemli kuru incir üretim merkezi Aydın'da, 2023 yılı sezonunun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsası tarafından kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı.

Üreticilerden Katkı

Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen alım töreninde, Germencik, Köşk ve Buharkent ilçelerinden 8 üretici, toplamda 86 kilogram kuru incir getirdi. Tören sırasında ürünler temsili olarak 700 liradan satıldı.

Vali Canbolat'tan Önemli Açıklamalar

Törene katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'ın zengin toprak yapısı ve ikliminden dolayı dünyanın en kaliteli incirlerinin burada yetiştiğini belirtti. Canbolat, "İlimiz incir üretiminde ülkemiz genelinde birinci konumda. Valilik olarak incirin üretiminden pazarlamasına kadar her aşamada üreticilerimizin yanındayız. Bu yıl kuru incir sezonunu 700 liradan başlatarak açıyoruz," dedi.

Ticaret Borsası'nın Değerlendirmesi

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bu sezon incir kalitesinin iyi olmasına rağmen hava koşullarından dolayı rekolte düşüşü beklediklerini ifade etti.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret...

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsasınca kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı. Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım törenine Germencik, Köşk ve Buharkent ilçelerinden 8 üretici 86 kilogram incir getirdi.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret...

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsasınca kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı. Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım törenine Germencik, Köşk ve Buharkent ilçelerinden 8 üretici 86 kilogram incir getirdi.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret...

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsasınca kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı. Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım törenine Germencik, Köşk ve Buharkent ilçelerinden 8 üretici 86 kilogram incir getirdi.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret...

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsasınca kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı. Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım törenine Germencik, Köşk ve Buharkent ilçelerinden 8 üretici 86 kilogram incir getirdi.

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret...

Türkiye'de kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsasınca kilogramı sembolik olarak 700 liradan satın alındı. Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen kuru incir alım törenine Germencik, Köşk ve Buharkent ilçelerinden 8 üretici 86 kilogram incir getirdi.

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