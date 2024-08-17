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Aydın'daki Orman Yangınları Üzerine Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Bakan Yumaklı, Aydın'daki orman yangınları ile ilgili son durumu ve alınan önlemleri aktardı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:04
Aydın'daki Orman Yangınları Üzerine Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Aydın'daki Orman Yangınlarına Müdahale

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'da devam eden orman yangınları hakkında önemli bilgiler verdi. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Yumaklı, özellikle Muğla'nın Milas bölgesindeki yangının kontrol edildiğini ifade etti.

Yangınlar Hakkında Son Gelişmeler

Örmepınar Mahallesi'ndeki kriz merkezinde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Bir önceki açıklamamızda İzmir'de 6 aktif yangından bahsetmiştik. Muğla Milas’taki yangın kontrol altına alındı, teşekkürler. Şu an Türkiye genelinde 5 aktif yangınımız var.”

Aydın'daki Yangınlara Müdahale Ekipleri

Yumaklı, Aydın'daki yangına hava destekli müdahale olduğunu belirtti. Yangına şu araçlar ile müdahalede bulunuluyor:

  • 8 uçak
  • 14 helikopter

Bakan, ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nden getirilen Be-200 yangın söndürme uçağının da bu bölgeye yönlendirildiğini belirtti.

Yangının Sebebi ve Durumu

Bölgedeki yangının muhtemel sebebi olarak dikkatsizliği işaret eden Yumaklı, "Maalesef burada da kırsal alanlardan başlayan bir yangın var. Yangın, ormanlık alana sirayet etti." ifadesini kullandı.

Riskler ve Vatandaşlara Uyarılar

Aydın'daki yangının etkilediği bölgelerde tahliyeler yapıldığını vurgulayan Yumaklı, sağlık durumu açısından tehlike olmadığını ancak meteorolojik koşulların yangınları zorlaştırdığını söyledi:

"Bütün vatandaşlarımızdan açık alanlarda yangın çıkarabilecek hiçbir unsurla karşılaşmamalarını özellikle rica ediyorum."

Bakan, diğer yangın bölgeleri olan Bolu, Karabük ve Manisa'daki duruma da dikkat çekerek, "Ekiplerimiz canla başla mücadele vermekte." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

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