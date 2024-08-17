Aydın'daki Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Aydın'daki Orman Yangınları Üzerine Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'da devam eden orman yangınları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yumaklı, "Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan Destek

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki telefonda, Aliyev'in Türkiye’ye bir yangın söndürme uçağı tahsis ettiğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla burada görev yapan Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı’na inmiş olacak," dedi.

Yangınları Kontrol Altına Alma Çabaları

Yumaklı, Aydın Bozdoğan ve diğer bölgelerde sürdürülen yangın söndürme çalışmalarını detaylandırarak, şu bilgileri verdi: "Aydın Bozdoğan yangınında iki farklı nokta var; güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yapmış durumda. Orta alanlar büyük oranda kontrol altında. İzmir Yamanlar'daki yangına, 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personel ile müdahale ediliyor."

Yeni Yangınlarla Mücadele

Gün içinde 3 yeni yangının başladığını belirten Bakan Yumaklı, "İzmir Menderes'te bir yangın var. 6 uçak, 4 helikopter ve 22 kara aracı ile müdahale ediyoruz. Yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğu tespit edildi," dedi. Ayrıca, Uşak Eşme'de ve İzmir Karaburun’da da yeni yangınlar başladığını ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Bakan Yumaklı, önceki yangın sayısının 6 iken, Muğla Milas yangını kontrol altına alındığı için bu sayının şu an 5'e düştüğünü belirterek, "Şu an 8 aktif yangınımız var ve çalışmalar gece boyu devam edecek," şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.