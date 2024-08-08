Aydın'daki Taşınmazların Özelleştirme İhalesinde Nihai Görüşmeler Tamamlandı

Aydın'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi Üzerine Nihai Görüşmeler Yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Aydın ilinde, özelleştirme kapsamına alınan bazı taşınmazların ihalesi için nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kuşadası'ndaki Taşınmazlar

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Türkmen Mahallesi'nde bulunan toplam 4.857,67 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar, özelleştirme ihalesi çerçevesinde en yüksek teklifi 125 milyon lira ile Bemka Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin verdiği bildirildi.

Didim'deki Taşınmazlar

Ayrıca, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 4.612,09 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklifi 98 milyon lira ile Lütfü Karaarslan sundu. Aynı mahalledeki bir diğer 4.612,10 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için de Lütfü Karaarslan 96 milyon lira teklif ile en yüksek teklifi veren kişi oldu.

Tüm bu gelişmeler, Aydın'daki taşınmazların özelleştirme sürecinin ilerleyişini göstermektedir.