Aylık 5000 TL ödemeyle eviniz hazır! Başvurana anında anahtarı teslim edilecek

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı yeni bir konut kampanyasını duyurarak, vatandaşların yeni yıl içersinde ev sahibi olmasını sağlayacak avantajları sıraladı. Aylık 5000 TL ödemeyle 20 ay vade seçenekli ev sahibi olacak vatandaşların, üstelik bankaların sunduğu gibi yüz binlerce lira faiz ödemesine de gerek kalmayacak. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı %0 faizle vatandaşlara birbirinden güzel evleri sunacak. İşte bankasız, peşinatsız ev sahibi yapacak Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı konut kampanyasının detayları...

200 AY VADE SEÇENEĞİ İLE %0 FAİZ ORANLI EV SAHİBİ OLACAKSINIZ

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı her ay neredeyse onlarca hatta yüzlerce ev sahibi olmak isteyen vatandaşı evlerine kavuşturuyor. Yeni duyurmuş olduğu konut kampanyası doğrultusunda 750.000 TL’ye 200 ay vade seçeneği ile sizlere sunuyor. %0 faiz oranı sizlere sunulacak olan bu ödemenin aylık taksiti ise 5000 TL olarak belirlendi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların artık bankalara gidip konut kredilerine yüzbinlerce faiz ödemesine gerek kalmayacak. Faizsiz, kredisiz ev sahibi olmak Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile mümkün. Hemen sizler Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile iletişime geçerek sıfır faiz oranıyla evinizi satın alabilirsiniz.





TOPLAMDA 810.000 TL GERİ ÖDEMESİ OLACAK

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı 200 ay vade ile sunacak olduğu 750.000 TL için toplam ödeme miktarını 810.000 TL olarak belirlendi. vatandaşlar ev sahibi olmak istiyorlarsa aylık yalnızca 5000 TL ödeyerek toplam ödeme miktarını tamamlayıp evlerinin tapusunu alabilecekler. Eğer sizler de yeni yıl içersinde faizle krediyle, bankalarda uğraşmadan konut sahibi olmak istiyorsanız muhakkak Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın sunmuş olduğu konut kampanyasına göz atmalısınız. Yeni yılda ev sahibi olmak Sinpaş Yapı ile mümkün olacak!