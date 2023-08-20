Aylık geliri bu miktarın altında olanlara müjde! PTT'den başvuranlara 7200 TL para yardımı!

Geçtiğimiz yıl içerisinde başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yapılan destek ödemeleri bu yıl da devam etmektedir. Destekten yararlananlar bu ayki ödemelerin ne zaman PTT kartlarına yansıyacağını merak ediyorlar. Detaylar haberimizde…







PTT AİLE YARDIMI ÖDEMELERİNİ BAŞLATTI! MİNİMUM 7200 MAKSİMUM 15.000 TL YARDIM ÖDEMESİ T.C. KİMLİKLE DAĞITILIYOR!

PTT ile yapılan hanehalkı ödemelerinde ağustos ayı ödemeleri başladı. Devlet tarafından ev içi yardımla desteklenen aileler, PTT ödemelerini alabilecek. Ödemeler 7200 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir. Detaylar burada.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı yardım programının 2023'te sona ermesi gerekiyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı yeni bir karara göre program bir yıl daha devam edecek. Bu kapsamda hem destek alan aileler hem de destekten yararlanmak isteyen aileler bu imkândan yararlanabilmektedir. Desteklenen aileler PTT ödemelerini ağustos ayından itibaren alabilecekler. T.C. kimlik kartı ile kayıt yaptırılarak alınabilecek yardım miktarı da arttı. Çünkü yıllık 7.200 TL ile 15.000 TL arasında değişen hibe önceki dönemlere göre artış göstermiştir.

AİLE DESTEK PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

PTT ile Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, aile destek paketi ödemelerinin şimdiden başladığı belirtildi. Alım gücünün düştüğü ve enflasyonun yükseldiği dönemlerde maddi sıkıntı yaşayan aileler için genişletilmiş devlet desteği ile temel ihtiyaçlar aylık olarak karşılanacak. Desteklenen aileler için süreç aynı şekilde devam edecek. PTT'ye nüfus cüzdanı ile gitmeniz yeterli olacaktır. Ancak yardımdan yararlanmak isteyenler için yeni bir başvuru fırsatı var. Adaylar adımları takip ederek resmi başvurularını gerçekleştirebilirler.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile yardımı programına başvurmak isteyenlerin gelir düzeyi düşük ve ihtiyaç sahibi olması gerekmektedir. Bu kriterleri tam olarak karşılayan aileler için Devlete başvuruda bulunmaları yeterlidir. E devlet girişi sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım formunun doldurulması ile başvuru yapılır. Başvuruyu kontrol ettikten sonra şartları sağlayanlar ödemeye hak kazanıyor ve bir sonraki aydan itibaren PTT'den ödeme yapılmaya başlanıyor. Koşullarda tek bir kriter vardır. Bu nedenle ailede kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3'ünden az olmalıdır. Bu şartların sağlanması halinde talep üzerine ödeme yapılabilmektedir. Ödemeler aile başına 12 ay boyunca yapılır.