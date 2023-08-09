Aynı anda 3 maaş birden almak mümkün! Hakkını bilmeyenler bu fırsatı kaçırıyor

Milyonlarca vatandaş bu haktan yararlanmak için neler yapılması gerektiğini araştırırken 3 maaş birden alabilmek için tek şart belli oldu. Genellikle vefat eden eş ya da anne babanın maaşlarından alınırken bunların yanında çeşitli haklarda tanımlandı.

Emekli bir kişi vefat eden eşinin ya da anne babasından kalan maaşı alabilir. Vefat eden eşin çalıştığı kuruma ya da anne babanın emekli olduğu kuruma başvuruda bulunarak dul aylığı ya da yetim maaşından da faydalanabilir. Özellikle kadın emeklilere tanınan bu çift maaş hakkı verilirken kendi çalıştığı kurumdan maaş alındığında vefat eden eşin maaşını alabilir.





FARKLI AYLIKLAR ALINABİLİR

Bazı özel durumlarda farklı aylıklardan yararlanmak mümkün. Maaşların tutarları vefat eden kişinin çalıştığı ya da emekli olduğu kuruma ve sigorta durumuna göre farklılık gösterir. Emekli sandığından alınan maaşlar genellikle yüksek olur.

Başvuru yapılırken çift ya da birden fazla maaş alma hakkı kullanılabilir bunun için SGK başvuruda bulunmak gerekir. Devletin düzenlemeleri zaman zaman güncellenebileceği için, en güncel bilgileri ve başvuru şartlarını öğrenmek için SGK resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.