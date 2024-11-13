AYSAF 2023: İstanbul Fuar Merkezi'nde Ayakkabı Sanayisi Buluşması

AYSAF 2023, İstanbul Fuar Merkezi'nde Kapılarını Açtı

Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF), İstanbul Fuar Merkezi'nde 71. kez düzenlenerek, sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Fuar, ayakkabı taban sistemleri, deri ve suni deri malzemeleri, tekstil, EVA, metal ve plastik aksesuar ürünleri, kimyasallar, yapıştırıcılar, makine, ekipman ve üretim teknolojileri gibi birçok alanda çözümler sunuyor.

Özel Alanlar ve Etkinliklerle Farklı Deneyim

AYSAF, katılımcılara sunduğu özel alanlar ve etkinlikler ile üreticilerle alıcılar arasında köprü görevi üstleniyor. Ayrıca, bu yıl ilk kez sergilenen deri tasarım seçkisi, hollerdeki yenilikçi tasarımlar ile ziyaretçilere endüstriyel tasarımın farklı alanlarındaki yaratıcı yaklaşımlarını tanıtıyor.

Sektöre Emek Verenler Ödül Töreni

Fuarda ayrıca, "Sektöre Emek Verenler Ödül Töreni" düzenlenirken, Dokuz Eylül Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi öğrencileri, Deri Tasarım Seçkisi'nde ürün sergileme imkanı buldu.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Bu yıl sürdürülebilirliğe olan önemi artırmak adına, fuarın karbon ayak izi ölçümü yapılmakta ve bu uygulama, sektörün çevresel farkındalığını geliştirmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sektör paydaşlarını buluşturan AYSAF, 16 Kasım'da sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.