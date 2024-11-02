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Ayvalık Zeytin Festivalinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ayvalık zeytin festivalinde zeytinyağı ihracatına ve markalaşmanın önemine değindi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:44
Ayvalık Zeytin Festivalinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ayvalık'ta Zeytin Festivali'nde Konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki zeytin festivalinde önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, zeytinin ana vatanının bu coğrafya olduğunu belirterek, "100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz" dedi.

Zeytin ve Zeytinyağı Panelinin Açılışı

Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla 19. kez gerçekleştirildi. Bu festival kapsamında Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" panelinin açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Ayvalık zeytinyağının elde ettiği başarıda katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Zeytin ve Zeytinyağının Önemine Vurgu

Hisarcıklıoğlu, zeytin ağacının bin yıl yaşayabileceğini hatırlatarak, "Sofralık zeytin tüketiminde dünyada ilk sıradayız. Ancak zeytinyağı tüketiminde diğer ülkelerin gerisindeyiz. Bunu ileri taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.

Pazarlama ve Markalaşmanın Önemi

Hisarcıklıoğlu, zeytinyağı tüketiminde pazarlama sorununu ortadan kaldırmak gerektiğini ifade ederek, "Dünyaya açılma hedefimiz olmalı. Markalaşma bunun anahtarıdır. Coğrafi işaret bu yolda atılan ilk adımdır" dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği'nde tescil ettirdikleri zeytinyağı ve zeytin örnekleriyle ilgili bilgi verdi.

E-Ticaret ve Eğitim Yatırımları

TOBB'un ABD'nin Şikago kentindeki Türkiye Ticaret Merkezine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, kendi değerlerini bilerek dünyaya tanıtmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Ayvalık'ta inşa edilen okulun hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Panel sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na katılımından dolayı plaket takdim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sağ 2), Balıkesir'in...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sağ 2), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" panelinin açılışına katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sağ 2), Balıkesir'in...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (sağ 2), Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Turizmin değeri, zeytinyağının başkenti" temasıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü" panelinin açılışına katıldı.

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