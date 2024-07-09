Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar

Temmuz ayının ilk günlerinde maaş zamlarına dair peş peşe açıklamalar gelirken, güncel gelişmeler de merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 20:22
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyordu ve bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…

para

ZAM MÜJDESİ! MAAŞLARIN YÜZDE 28 YÜKSELDİĞİ DUYURULDU

Temmuz ayının başından bu yana maaş zammı açıklamaları devam ederken, güncel gelişmeler de birçok soruyu gündeme getiriyor.

SSK ve BAĞ-KUR’da emeklilerin maaşlarına yüzde 24,73, emekli memur ve kamu çalışanlarının maaşlarına ise yüzde 19,31 oranında zam yapılmasının ardından yurt genelinde çeşitli belediyelerde çalışan personel de maaş artışlarının gelişimini takip ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren belediye yetkilileri ile dernek arasında ücretlerin artırılması ve çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla ek protokoller veya toplu sözleşmeler imzalanması konusunda kamuoyunu bilgilendiren duyurular yayınlanıyor. Belediye personeli ayrıca maaş artışlarına ilişkin duyuruları da yakından takip ediyor.

MAAŞLARA YÜZDE 28 ZAM

Emeklilere ve kamu çalışanlarına yönelik zamların açıklanması ve geçici asgari ücret artışı olmayacağının netleşmesinin ardından belediye çalışanlarına yapılan zamlar merak konusu oldu. Bu kapsamda Temmuz ayının başından itibaren belediye memurlarına yönelik maaş artışlarına ilişkin duyurular yapılıyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz'ın açıklamasına göre, DİSK temsilcisi Artvin Selim Bilgin ve çalışanların katılımıyla belediye çalışanları için ek protokol imzalandı. Maaşlara yüzde 28 oranında zam yapılırken Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, artışı sosyal medya hesabından paylaştı:

‘’DİSK Artvin temsilcisi Selim Bilgin ve çalışanlarımızın katılımıyla birlikte belediye çalışanlarımız için ek protokol yaparak maaşlara %28 oranında zam yapılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ TEMMUZ 2024

Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşlarına yüzde 28 zam yapılacağını açıklarken, yurt genelinde çeşitli belediyelerde görev yapan çalışanlar, belediye ile sendikalar arasında yapılan toplu sözleşme ve ek protokol görüşmelerinin sonuçlarını merak ediyor. Temmuz ayının son günlerine kadar belediyeler ile birlik arasında anlaşmaya varıldığında kamuoyunu bilgilendirme duyuruları yayınlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip her gün yiyin! Bu etkiye vücudunuz bile şaşıracak

Buzdolabında hemen çürüyen salatalıklara son! Tek yöntemle haftalarca taptaze kalıyor

Pahalı kremlerden vazgeçirecek salatalık kürü! Kırışıklıkları silgi gibi siliyor

Emekli aylığı 10.000 TL ve üzeri olanlar hemen baksın! e-Devlet ekranı az önce açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Son tarihi kaçıran ev sahiplerine geçmiş olsun! Okkalı ceza ödeyecekler

Buzdolabında hemen çürüyen salatalıklara son! Tek yöntemle haftalarca taptaze kalıyor

Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar

Pahalı kremlerden vazgeçirecek salatalık kürü! Kırışıklıkları silgi gibi siliyor

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip her gün yiyin! Bu etkiye vücudunuz bile şaşıracak

Hyundai en ucuz sıfır otomobil için düğmeye bastı! Bu fiyat ikinci elden vazgeçirir

En düşük emekli maaşına yapılacak zam ortaya çıktı! Yeni maaşlara seyyanen zam eklenecek

Otomobil almak için son şans kapıda! O tarihten itibaren 700 bin TL birden uçacak

PTT yardım kutusunu açtı! Tek başvuruya 12.000 TL nakit destek: Başvurular bitmeden yetişin

Keçiören Belediyesi personel alımı başlattı! KPSS şartsız, iki kadroya 170 personel alınacak

Emekli aylığı 10.000 TL ve üzeri olanlar hemen baksın! e-Devlet ekranı az önce açıldı

Evinde internet olan bu faturayı görünce hemen kapattıracak! İnternet aboneliklerine okkalı zam geldi