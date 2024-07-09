Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyordu ve bu konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar…







ZAM MÜJDESİ! MAAŞLARIN YÜZDE 28 YÜKSELDİĞİ DUYURULDU

Temmuz ayının başından bu yana maaş zammı açıklamaları devam ederken, güncel gelişmeler de birçok soruyu gündeme getiriyor.

SSK ve BAĞ-KUR’da emeklilerin maaşlarına yüzde 24,73, emekli memur ve kamu çalışanlarının maaşlarına ise yüzde 19,31 oranında zam yapılmasının ardından yurt genelinde çeşitli belediyelerde çalışan personel de maaş artışlarının gelişimini takip ediyor. Bu kapsamda Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren belediye yetkilileri ile dernek arasında ücretlerin artırılması ve çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla ek protokoller veya toplu sözleşmeler imzalanması konusunda kamuoyunu bilgilendiren duyurular yayınlanıyor. Belediye personeli ayrıca maaş artışlarına ilişkin duyuruları da yakından takip ediyor.

MAAŞLARA YÜZDE 28 ZAM

Emeklilere ve kamu çalışanlarına yönelik zamların açıklanması ve geçici asgari ücret artışı olmayacağının netleşmesinin ardından belediye çalışanlarına yapılan zamlar merak konusu oldu. Bu kapsamda Temmuz ayının başından itibaren belediye memurlarına yönelik maaş artışlarına ilişkin duyurular yapılıyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz'ın açıklamasına göre, DİSK temsilcisi Artvin Selim Bilgin ve çalışanların katılımıyla belediye çalışanları için ek protokol imzalandı. Maaşlara yüzde 28 oranında zam yapılırken Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, artışı sosyal medya hesabından paylaştı:

‘’DİSK Artvin temsilcisi Selim Bilgin ve çalışanlarımızın katılımıyla birlikte belediye çalışanlarımız için ek protokol yaparak maaşlara %28 oranında zam yapılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ TEMMUZ 2024

Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maaşlarına yüzde 28 zam yapılacağını açıklarken, yurt genelinde çeşitli belediyelerde görev yapan çalışanlar, belediye ile sendikalar arasında yapılan toplu sözleşme ve ek protokol görüşmelerinin sonuçlarını merak ediyor. Temmuz ayının son günlerine kadar belediyeler ile birlik arasında anlaşmaya varıldığında kamuoyunu bilgilendirme duyuruları yayınlanacak.