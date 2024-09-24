Azerbaycan'da Türk Un Sektörü Zirvesi: Sürdürülebilir Gıda Güvenliği

Azerbaycan'daki Önemli Buluşma

Azerbaycan, Türk un ve değirmencilik sektöründeki temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrupa Bölgesi’nin düzenlediği 3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi, Abakan'ın başkenti Bakü'de, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla başladı.

İklim Değişikliği ve Tarım Üzerine Vurgu

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin önemine değinerek şunları ifade etti: "Değişen dünyada, doğal kaynakların korunması ve sağlıklı gıdaya erişim sağlamak temel ilkeler olmalıdır." Azerbaycan’ın buğdayda kendine yeterlilik oranını yüzde 58'e çıkardığını belirterek, modern teknolojilerle büyük tahıl çiftlikleri kurulması gerektiğinin altını çizdi.

TMO Genel Müdürü'nden Gıda Güvencesi Açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda arz güvenliğinin önemini vurgulayarak, "Son iki yıl içerisinde çeşitli problemlerle karşı karşıya geldiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Artık bolluğu yönetmeye çalışıyoruz" dedi. İthalat yasakları ve dış ticaret tedbirleri üzerinde durdu.

Sürdürülebilir Gıda Üretimi Hedefi

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, gıda üretiminin önümüzdeki 30 yıl içinde yüzde 70 artırılması gerektiğini ifade etti. "Gelecekte dünya nüfusunun artışıyla birlikte gıda talebinde önemli bir yükseliş gerçekleşecek" dedi. Ayrıca, tahılın uzun yıllardır insan beslenmesindeki önemine dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Stratejik Rolü

Ulusoy, Azerbaycan’ın stratejik konumunun tarım sektörü için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Orta Asya'nın ticaret köprüsü olarak işlev gören Azerbaycan, gıda güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.

İki Gün Sürecek Konferansın Detayları

IAOM tarafından düzenlenen toplantıda, bu yıl gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin tetikleyeceği sorunlar masaya yatırılacak. Fuaye alanında sektörün önde gelen şirketleri de yer alacak. 3. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi, iki gün sürecek ve yüzlerce katılımcı sektör hakkında güncel bilgileri edinecek.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.

Türk un ve değirmencilik sektörü temsilcileri, Avrasya'daki meslektaşlarıyla Azerbaycan'da bir araya geldi. "Değişen İklimde Sürdürülebilir Gıda Güvenliği" mottosuyla düzenlenen etkinliğin açılışında Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, konuşma yaptı.