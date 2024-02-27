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B sınıfı ehliyeti olanlar hemen satın alacak! Bu motosiklet sudan ucuz

Nisania SR 125 satışa sunuluyor! Fiyatları görenler satın almak için kapıda sıraya girecekler! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 27.02.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:35
B sınıfı ehliyeti olanlar hemen satın alacak! Bu motosiklet sudan ucuz

Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye pazarına şubat ayında sunulan Nisania SR 125, B sınıfı ehliyeti olan herkesin ilgisini çekiyor. Bu eşsiz motosiklet, 109.000 TL başlangıç fiyatıyla geniş kitlelere hitap ediyor ve Nisania'nın mühendislik becerisinin bir ürünü olarak öne çıkıyor.

İtalyan tasarımının sportif bir yorumu olan SR 125, agresif hatları ve Nisania sticker'larıyla şehir sokaklarında kendine özgü bir varlık sergiliyor. LED aydınlatmalar, yüksek aydınlatma performansı sağlarken, yarış egzozundan ilham alınarak tasarlanan egzozu ise motosiklete sportif bir hava katıyor. Beyaz, Gri veya Kırmızı renk seçenekleriyle sunulan SR 125, tarz sahibi sürücülerin tercihlerine hitap ediyor.

Teknoloji açısından zengin olan bu motosiklet, tamamen dijital renkli gösterge ekranıyla tüm araç verilerini sürücüye sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi, ortalama hız, maksimum hız ve kalan menzil gibi değerlerin izlenebildiği bu ekran, şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda konforlu bir sürüş sağlıyor.

Nisania SR 125

SR 125, sadece şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda sürüş dinamiğiyle de öne çıkıyor. Teleskopik çatal ve 14 inç çapındaki 5 kollu jantlar, değişken yol koşullarında güvenli bir sürüşü garanti ediyor. Kombine fren sistemi ise daha stabil bir yavaşlamayı mümkün kılıyor.

Nisania'nın önde gelen scooter geliştiricisi Piaggio Group Ar-Ge merkezinde geliştirilen i-get motoru, 125 cc hacminde olmasına rağmen etkileyici bir güç üretiyor. 9,92 PS güç ve 9,7 Nm tork, sürücülere şehir trafiğinde sadece kurtuluş değil, aynı zamanda eğlenceli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Nisania SR 125, yakıt ekonomisiyle de öne çıkıyor. Özellikle motosiklet kullanmaya yeni başlayanlar için ideal olan bu model, uzun yıllardır motosiklet kullanıp daha kompakt bir ulaşım çözümü arayanlar için de mükemmel bir seçenek sunuyor. Nisania SR 125, İtalyan tasarımının, performansın ve şıklığın şehir içi yolculuklarda bir araya geldiği bir motosiklet olarak dikkat çekiyor.

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