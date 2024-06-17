Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Ev ve arsa mirasları için bomba etkisi yaratacak karar çıktı

Türkiye'de miras hukuku ve taşınmaz devir işlemlerinde önemli değişiklikler hayata geçirildi. Yeni düzenlemelerle birlikte, hisseli tapuların satışı ve devri süreçleri köklü bir revizyondan geçti. Artık, tapu devir işlemleri için tüm hissedarların ortak kararı ve noterde hazır bulunmaları zorunlu hale getirildi.

Bu düzenleme, taşınmaz mal sahipleri arasında daha şeffaf ve düzenli bir tapu devir süreci sağlamayı amaçlıyor. Hisseli tapuların satışı veya devri için hissedarların noterde bir araya gelerek ortak bir karar alması, işlemlerin yasal ve geçerli olmasını sağlıyor.

Ayrıca, hissedarlar istedikleri takdirde tapu devir işlemlerini avukata veya vekile vekalet vererek de gerçekleştirebiliyorlar. Bu düzenleme, işlemlerin daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasına imkan tanıyor.





Özellikle aile içi mülk devirlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bir başka düzenleme ise ağabey-kardeşlik ilişkisi bulunan taraflar arasında noter şartı aranmaksızın tapu devir işlemlerinin yapılabileceği koşulları getiriyor. Bu durumda yazılı bir sözleşme ile işlem tamamlanabiliyor.

Yeni düzenlemeler, taşınmaz mal sahipleri için güvence ve kolaylık sağlayarak miras hukukunda önemli bir adımı temsil ediyor. Tapu devir işlemlerindeki bu yenilikler, hem mal sahiplerinin hem de devletin çıkarlarını koruma altına alarak adil bir düzenleme sağlıyor.