Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Yeni Şartlar Getirildi

Bağımsız Denetim Kuruluşları için Yeni Düzenlemeler

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin denetimlerini üstlenebilecek bağımsız denetim kuruluşları için ilave şartlar belirlenmesi karara bağlandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) konuya ilişkin yayımlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Koşullar Nelerdir?

Yeni karara göre, bu kuruluşların bünyesinde son 10 yılın en az 3'ünde sigorta, reasürans ve emeklilik sektörlerinde bağımsız denetim yapmış en az 2 sorumlu denetçinin bulunması gerekmektedir. Bu denetçilerin, son 3 yıl içerisinde KGK tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşunda fiilen görev almış olmaları şartı da aranmaktadır.

Uygulama Takvimi

Belirtilen yeni düzenlemelerin 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceği bildirilmektedir. Ayrıca, rotasyon hükümlerinin uygulanması ve sürelerin hesaplanmasıyla ilgili usul ve esasların da yayımlanacağı vurgulandı.