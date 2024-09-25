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Bakan Bayraktar ABD'de Türk Yatırımcılarla Enerji Vizyonunu Paylaştı

Bakan Alparslan Bayraktar, ABD'de yaptığı toplantıda Türkiye'nin enerji reformları ve yatırım potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:08
Bakan Bayraktar ABD'de Türk Yatırımcılarla Enerji Vizyonunu Paylaştı

Bakan Bayraktar, ABD'deki Toplantısında Türkiye'nin Enerji Vizyonunu Anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı sırasında Amerikan ve Türk şirket yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik planlarını paylaşarak, yatırımcılara sundukları fırsatları detaylandırdı.

Yenilenebilir Enerji ve Yeni Reformlar

Bakan Bayraktar, yapılan toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz, yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor."

Toplantıda, finans, madencilik, nükleer enerji ve petrokimya sektörlerinden gelen temsilcilerle birlikte, Türkiye'nin yeşil enerji alanındaki uzun vadeli projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

Özel Sektör ve İş Dünyasına Destek

Bayraktar, ayrıca özel sektörün Türkiye enerji sektöründeki dinamik yapıdan nasıl faydalanabileceği üzerinde durarak, "Biz de iş dünyasının önünü açarak onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu toplantı, Türkiye'nin uluslararası arenada enerji dönüşüm süreçlerini ve yatırım fırsatlarını tanıtarak, iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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