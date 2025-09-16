Bakan Bayraktar Adıyaman'da STK'larla Buluştu: Türkiye Petrolleri ve Enerji Vurgusu

Bakan Bayraktar Adıyaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) düzenlenen toplantıda kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Bayraktar, Adıyaman'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek bölgenin yeniden inşa süreci, enerji üretimi ve tarımsal potansiyel konularına değindi.

Deprem sonrası yeniden inşa ve öncelikler

Adıyaman'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olduğunu hatırlatan Bayraktar, ülke gündemindeki önceliğin deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması olduğunu söyledi. Bayraktar, Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle inşa ve ihya çalışmalarının birinci öncelik haline geldiğini vurguladı: "Hamdolsun devlet millet el ele vermek suretiyle çok büyük bir çaba ortaya konuldu ve inşallah el birliğiyle ayağa kalkıyoruz."

Enerji talebi ve üretim vurgusu

Bakan, kente gelmeden önce incelediği elektrik ve doğal gaz tüketim verilerine dikkat çekti. Son 22 yılda Adıyaman'da elektrik talebinin 6 katına çıktığını belirterek bu artışta nüfus ve şehirleşmenin yanı sıra sanayi ve ticaret faaliyetlerinin de etkili olduğunu söyledi. "Adıyaman büyüyen bir şehirdi, önemli üretim kenti, önemli sanayi kenti," diye konuştu.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının önemine işaret eden Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin kentteki rolüne atıfta bulundu: "Burası Türkiye'nin en önemli petrol üretim yerlerinden birisiydi. Halen öyle olmaya devam ediyor. Türkiye Petrolleri burada önemli bir istihdam katkısı sağlıyor ve ülkemizin en önemli meselelerinden olan enerjideki dışa bağımlılığı bitirmek anlamında her ürettiğimiz varil bizim için altın değerinde."

Ulusal ve uluslararası enerji projeleri

Bayraktar, cari açığın düşürülmesinde enerjinin kritik rolüne dikkat çekti. Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ithalatın azaltılmasının gerekliliğini vurgulayarak enerji ithalatını azaltmaya yönelik politikalar geliştirdiklerini söyledi. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Gabar keşfi, Karadeniz'de yaptığımız doğal gaz keşfi dışa ödediğimiz dövizin Türkiye'de kalmasına vesile olacak."

Ayrıca Bayraktar, Türkiye Petrolleri ve Türkiye'nin yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetlerine dikkat çekti: "Somali'de petrol, doğal gaz arayan, Libya'da, Irak'ta, Orta Asya'da, Hazar Denizi'nde varlıkları olan, üretim yapan ve üretim projelerinde yer alan uluslararası ortaklıklarda olan bir Türkiye Petrolleri ve Türkiye var. Pakistan'da denizde ve karada petrol, doğal gaz arayan bir Türkiye var. Kendi gemileri, mühendisleriyle yapan bir Türkiye var."

Tarım, su ve enerji maliyetleri

Adıyaman'ın tarımsal potansiyeline değinen Bayraktar, toprakların suyla buluşturulmasının gerekliliğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ'nin yapacağı yatırımların önemine işaret ederek enerji bakanlığının tarımsal sulamada suyu elektrikle ulaştırma noktasında görev üstlendiğini söyledi. "Enerji maliyetlerinin mümkün olduğu kadar düşük olmasıyla alakalı gayret sarf ediyoruz," dedi ve tarımsal sulamada sübvansiyonlar ile destek programlarına dikkat çekti.

Bayraktar, ideal olarak suyun cazibeyle toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini ve güneş santralleriyle ilgili yeni bir önceliklendirmeye gittiklerini de sözlerine ekledi.

Toplantı katılımcıları ve kapanış

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı. Program, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

