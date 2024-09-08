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Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde İncelemelerde Bulundu

Bakan Alparslan Bayraktar, Akkuyu NGS'de 2028 hedefleri ve enerji arz güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:04
Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde İncelemelerde Bulundu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Hedefler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında önemli incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar, önümüzdeki yıl ilk reaktörün devreye alınmasının planlandığını ve 2028 yılına kadar diğer reaktörlerin de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Santralin Önemi ve İstihdam

Bayraktar, Akkuyu'daki şantiyenin, dünya çapında en büyük nükleer santral inşaatı olduğuna dikkat çekti. 30 binin üzerinde çalışanın bulunduğu bu alanda, yetkililerden önemli bilgiler aldı.

Türkiye'nin Enerji Hedefleri

Bakan, santralin tam kapasiteyle devreye girmesi halinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unun buradan karşılanacağını belirtti. Bayraktar, "İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız" dedi.

Karbonsuz Enerji Üretimi

Akkuyu NGS'de üretilen temiz enerjinin, 30 milyon ton karbon emisyonunu azaltacağı bilgisini veren Bayraktar, santralin, Türkiye'nin 70 yıllık hayalinin gerçekleşmesi anlamına geldiğini ifade etti. Uzun yıllardan beri bu alanda yapılan çalışmaların, 2010 yılında Rusya ile yapılan hükümetler arası anlaşmayla hız kazandığını belirtti.

Gelecek İçin Kararlılık

Son olarak, %20 bin megavatlık nükleer enerji hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını ifade eden Bayraktar, "Zorluklarla karşılaşabiliriz ancak nükleer enerjide ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, temiz kaynaklardan arz güvenliğini sağlama hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

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