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Bakan Bayraktar, American Turkish Business Roundtable Üyelerini Kabul Etti

Bakan Bayraktar, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin artırılmasında enerji işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:57
Bakan Bayraktar, American Turkish Business Roundtable Üyelerini Kabul Etti

Bakan Bayraktar, American Turkish Business Roundtable Üyelerini Ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, American Turkish Business Roundtable üyelerini Bakanlıkta kabul etti. Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için enerjinin kritik bir role sahip olduğunu belirtti.

Enerji İşbirliğinde Yeni Fırsatlar

American Turkish Business Roundtable üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasında özellikle doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bayraktar, 2035 yenilenebilir enerji hedefleri çerçevesindeki fırsatları yatırımcılarla paylaştıklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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