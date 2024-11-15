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Bakan Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Enerji İşbirliğini Görüştü

Bakan Alparslan Bayraktar, Avustralya ile net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için enerji politikalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:46
Bakan Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Enerji İşbirliğini Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Avustralya ile Önemli Görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. İki bakan, ülkelerinin net sıfır emisyon hedefine ulaşmaları için geliştirdikleri politikaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bowen ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji dönüşüm sürecinde yaşanan zorlukları ve fırsatları ele aldık. Ülkelerimizin net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için geliştirdiği politikaları istişare ettik. Bu hedef doğrultusunda ortak fayda sağlayabileceğimiz olası enerji işbirliklerini değerlendirdik."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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