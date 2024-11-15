Bakan Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Enerji İşbirliklerini Tartıştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Avustralyalı Mevkidaşı ile Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile iki ülkenin net sıfır emisyon hedefine ulaşmak üzere geliştirdikleri politikaları değerlendirdi. Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Bowen ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Enerji Dönüşümü ve İşbirlikleri

Görüşmede, enerji dönüşüm sürecinde karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ele alındı. Bakan Bayraktar, "Ülkelerimizin net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için geliştirdiği politikaları istişare ettik. Bu hedef doğrultusunda ortak fayda sağlayabileceğimiz olası enerji işbirliklerini değerlendirdik," dedi.

Bu görüşme, Türkiye ve Avustralya arasındaki enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.