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Bakan Bayraktar'dan Gabar'da Petrol Keşfi Kutlaması

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı ve günlük üretimin 61 bin varilin üzerine çıktığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:49
Bakan Bayraktar'dan Gabar'da Petrol Keşfi Kutlaması

Bakan Bayraktar'dan Gabar'daki Başarıya Vurgu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol keşfinin yıl dönümünü kutlayarak bölgenin Türkiye için önemini vurguladı. Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında Gabar'ın artık bir petrol üretim üssü haline geldiğini ifade etti.

Günlük Petrol Üretimi 61 Bin Varil

Bakan Bayraktar, Gabar'da gerçekleştirdikleri büyük keşfın sonuçlarını da açıkladı. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerini bulduğunu belirtti. Ayrıca, Gabar'daki başarının Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretme imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.

Bayraktar, "Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı." şeklinde konuştu.

Rekor Üretim Hedefi

Bayraktar, Kasım ayında Türkiye genelinde toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını ve bunun yarısının Gabar'dan karşılandığını duyurdu. Yeni yıla da yeni rekorlarla girmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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