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Bakan Bayraktar'dan Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Çağrı

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak için uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:19
Bakan Bayraktar'dan Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Çağrı

Bakan Bayraktar, Yenilenebilir Enerji İçin Uluslararası Finans Kuruluşlarının Rolünü Vurguladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasında uluslararası finans kuruluşlarının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde gerçekleşen bakanlar oturumunda, küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı zorluklara dikkat çekti.

Enerji Güvenliği ve Yenilikçi Teknolojiler

Bayraktar, dünya genelinde artan enerji güvenliği endişelerini değerlendirerek, "Enerjiyle ilgili tüm geleneksel varsayımlarımızın yeniden gözden geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. Elektrifikasyon, dijitalleşme, yapay zekadaki hızlı ilerleme ve büyük veri, talebi öngörülenden önemli ölçüde daha yüksek seviyelere çıkarıyor," dedi.

Uzun Vadeli Enerji Stratejisi

Türkiye'nin artan enerji talebi ve enerji ithalatına bağımlılığına işaret eden Bakan Bayraktar, uzun vadeli enerji stratejilerinin beş temel alana odaklandığını duyurdu:

  • Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması
  • Ekonomi genelinde enerji verimliliğinin geliştirilmesi
  • Nükleer enerji üretiminin genişletilmesi
  • Yeni teknolojilerin kullanımı (hidrojen, batarya depolama, karbon yakalama vb.)
  • Kritik madenler ve nadir toprak elementlerine yatırım yapılması

Bakan Bayraktar, 2035 yılı için yenilenebilir enerji programında iddialı hedefler belirlediklerinin altını çizerek, "Rüzgar ve güneşte mevcut kurulu kapasitemizi 30 gigavattan 120 gigavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alana en az 80 milyar dolar yatırım getirmemiz gerekiyor," şeklinde konuştu.

Enerji Verimliliği Hedefleri

Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine de değinen Bayraktar, 2030 yılına kadar enerji tüketimini %16 oranında azaltmayı ve bu çerçevede 100 milyon ton emisyon azaltımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bu projelerin uygulanabilirliğinin artırılması için uluslararası finans kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen bakanlar oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında gerçekleştirilen bakanlar oturumunda konuştu.

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