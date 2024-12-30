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Bakan Bayraktar GAP Bölgesi'nde Petrol Üretimini ve Enerji Reformlarını Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, GAP bölgesinde günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:12
Bakan Bayraktar GAP Bölgesi'nde Petrol Üretimini ve Enerji Reformlarını Açıkladı

GAP Bölgesi'nde Enerji Yatırımlarına Hız Veriliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, GAP bölgesinde enerji yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, günlük petrol üretiminin 70 bin varilin üzerine çıktığını belirtti. Bayraktar, bu üretimin ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağladığını ifade etti.

Enerji Reformları Sürüyor

Ekonomi Yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yıl sonu yapılması planlanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bayraktar, yapısal reformlara odaklandıklarını aktardı.

Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ile ilgili çalışmalarda sona gelindiği bilgisini paylaşan Bayraktar, 2025 yılına kadar enerji sektöründeki izin süreçlerini hızlandırmanın önemine dikkat çekti. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji hedeflerinin COP26'da açıklandığını belirtti.

Suriye ile Enerji İşbirliği

Bakan Bayraktar, Suriye'de elektrik ve enerji altyapısının Türkiye üzerinden sağlandığı noktaları değerlendirerek, Türkiye'den bir ekibin Şam'a ulaştığını bildirdi. Suriye'nin günlük petrol üretiminin 2011 öncesinde 350 bin varillere kadar ulaştığını ancak şu anda 3 bin 500 megavat kurulu gücünün bulunduğunu ifade etti.

Bu bağlamda, Suriye ve Lübnan'ın elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye'den elektrik ihracatı yapılabileceğini söyledi. Altyapının durumunu değerlendirdikten sonra, karşılıklı işbirliklerinin daha netleşeceğini vurguladı.

İran’daki Enerji Krizi

Bakan Bayraktar, İran'daki enerji krizinin derinleştiğini kaydetti. Türkiye'nin kış döneminde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağına dair gerekli önlemlerin alındığını belirtti. İran'ın mevcut yükümlülüklerini tam olarak yerine getiremediğini ve doğal gaz akışının %50-60 seviyelerinde olduğunu aktardı.

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