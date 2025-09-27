Bakan Bayraktar: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan Petrol Akışı Yeniden Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışının yeniden başladığını açıkladı.

Bakanın açıklaması

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah saat 07.07 itibarıyla hattaki petrol akışının yeniden başladığını bildirdi.

Paylaşımında şunları kaydetti: "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır."