Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da Macaristanlı Meslektaşı ile Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Energy Forum kapsamında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Görüşmede, doğal gaz ihracatı ve petrol alanındaki işbirlikleri ele alındı. Bakan Bayraktar, bu önemli görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu ve işbirliği imkanlarına dair detayları paylaştı.

İstanbul'da gerçekleşen bu forum, enerji sektöründeki uluslararası işbirliklerini pekiştirmek ve stratejik enerji projelerini desteklemek adına önemli bir platform oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.