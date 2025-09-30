Bakan Bayraktar: Kış Öncesi Elektrik ve Doğal Gazta Zam Planı Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kışa girerken elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış planlanmadığını açıkladı. Bayraktar, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kış Öncesi Fiyat Açıklaması

Bayraktar, Kovid-19 salgını döneminde elektrik ve doğal gaz faturalarına 86 milyona destek sağlandığını, bunun Hazinenin üzerinde 600 milyar liralık bir yük yarattığını söyledi. Konuya ilişkin Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Doğal gazda da elektriğe benzer bir şekilde tüketim esaslı bir düzenleme planlıyoruz. Yeni yılla birlikte bu modeli açıklayacağız. Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda bir zam düşünmüyoruz."

ABD ile Enerji İşbirliği ve LNG Anlaşmaları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de enerji alanında imzalanan anlaşmalara değinen Bayraktar, "ABD ile Türkiye'nin enerji tarafından bakıldığında realize olmamış büyük bir potansiyeli var. ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi, dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi. Türkiye önemli bir doğal gaz ithalatçısı" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, dünyada doğal gaz fiyatlarının dört merkezde oluştuğunu belirterek, "Dünyanın en ucuz gazı Henry Hub denen Amerika'daki lokasyonda. Dünyanın en ucuz gazı orada. Rusya'dan da ucuz, her yerden daha ucuz." dedi.

2016'dan itibaren doğal gaz altyapısına yapılan yatırımların ABD'den peş peşe LNG alımını mümkün kıldığını vurgulayan Bayraktar, 2024 verilerine göre Türkiye'de kullanılan gazın yaklaşık yüzde 10'unun LNG olarak gemilerle ABD'den geldiğini söyledi.

Bayraktar, Eylül ayında toplam değeri 43 milyar dolar olan kısa, orta ve uzun vadeli LNG anlaşmaları yapıldığını belirtti ve Amerikan LNG'sinin tüm maliyet kalemleri hesaplandığında özellikle 2027 sonrasında Türkiye için en rekabetçi kaynaklardan biri haline geleceğini kaydetti.

Nükleer Enerji, Yerlileştirme ve Projeler

Doğal gazın aksine nükleer teknolojinin sınırlı sayıda ülkede bulunduğunu aktaran Bayraktar, dünyada 31 ülkede 416 reaktör olduğunu, bunun 94'ünün Amerika'da yer aldığını söyledi. Bayraktar, Fransa'nın elektriğinin yüzde 67'sini nükleerden karşıladığını ve şu anda yaklaşık 60 yeni reaktörün yapım aşamasında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin hedeflerine değinen Bayraktar, Akkuyu, Sinop ve Trakya projeleriyle toplam 12 reaktör ve 15 bin megavat kurulu güce ulaşılması gerektiğini, küçük modüler reaktörlerden de en az 5 bin megavat ile 2050 hedefine erişilmesinin planlandığını söyledi.

Nükleer işbirliklerine ilişkin, "Küçük modüler reaktörleri, konvansiyonel reaktörleri, nükleerin barışçıl amaçlı kullanımına dönük, ayrıca nükleerin tıpta, tarımda, sanayide, malzeme sektöründe kullanımıyla ilgili geniş çerçevede bir anlaşma yaptık" diyen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde finansmanla ilgili zorluklar yaşandığını ancak ilk reaktörün 2026 içinde devreye alınmasının hedeflendiğini ve projenin yüzde 49'a kadar dış finansman alabileceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.