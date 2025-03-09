Bakan Bayraktar, 'Külliye'de Ramazan' Etkinliklerini Ziyaret Etti

Bayraktar, Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" programı kapsamında kurulan kitap stantlarını ve düzenlenen atölyeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı etkinlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri yapılıyor, geleneksel çocuk oyunları oynanıyor, çeşitli sanat atölyeleri ve imza günleri düzenleniyor.

Etkinliklerin Dokuzuncu Günü

Programın dokuzuncu gününde "Külliye'de Ramazan" etkinliklerini ziyaret eden Bayraktar, kitap stantlarını ve atölyeleri gezdi, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Bayraktar, etkinliklere ailesiyle beraber geldiğini ifade ederek, 'Külliye'de Ramazan' programı çok özel bir program ve inşallah bundan sonraki senelerde devam edecek. dedi.

Ramazan Coşkusu ve Projeler

Ramazan ayının tüm İslam alemi için önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu ay çocuklarımızı, özellikle gençlerimizi farklı etkinliklerle ramazanın coşkusuna, ramazanın heyecanına kavuşturmak hakikaten önemli."

Bayraktar, programın milletin evi olan Külliye'de yapıldığını vurgulayarak, "Dolayısıyla ramazan şimdi çok daha güzel, daha heyecanlı geçiyor bizler için." dedi.

Alparslan Bayraktar, bu ay başında Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nı devreye aldıklarını anımsatarak, bunun tarihi bir proje olduğunu söyledi. "Bu, ramazanla beraber gelen bir başka bereket oldu açıkçası. Geçtiğimiz otuz yılın hayali olan Türkmen gazı Türkiye'ye ulaştı."

Ülkemizde günlük akışın devam ettiğini aktaran Bayraktar, "İnşallah bundan sonra da artarak devam edecek. Bunun yanında doğal gaz ve petrol aramalarımız da büyük bir hızla devam ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı etkinlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" programı kapsamında kurulan kitap stantlarını ve düzenlenen atölyeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı etkinlikleri, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Külliye'de Ramazan" programı kapsamında kurulan kitap stantlarını ve düzenlenen atölyeleri ziyaret etti.