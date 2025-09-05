Bakan Bayraktar Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti

Soma programının ardından valilikte görüşme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma ilçesindeki programının ardından Manisa kent merkezine gelerek Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Bayraktar, Valilik binasında Vali Vahdettin Özkan tarafından karşılandı. Toplantıya, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Ayşe Nevin Sert ile AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da eşlik etti.

Bakan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Vahdettin Özkan ile makamında bir araya geldi.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.