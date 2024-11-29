Bakan Bayraktar: Rusya'dan Gaz Akışına Yönelik Yaptırımlara Karşı Çıkıyoruz

Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye'nin enerji güvenliği açısından kritik bir dönemde, Bakan Bayraktar, Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşı olduklarını belirtti. Yaptığı açıklamalarda, bu tür yaptırımların uygulamaya konulması halinde, Türkiye'nin ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Yaptırımların Türkiye Üzerindeki Etkisi

Bakan, gerçekleştirilen yaptırımların enerji alanında yaratacağı olumsuz sonuçlara dair endişelerini dile getirerek, Türkiye'nin enerji bağımlılığının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

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