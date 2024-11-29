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Bakan Bayraktar: Rusya'dan Gaz Akışına Yönelik Yaptırımlara Karşı Çıkıyoruz

Bakan Bayraktar, Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:55
Bakan Bayraktar: Rusya'dan Gaz Akışına Yönelik Yaptırımlara Karşı Çıkıyoruz

Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye'nin enerji güvenliği açısından kritik bir dönemde, Bakan Bayraktar, Rusya'dan gaz akışını etkileyecek her türlü karara karşı olduklarını belirtti. Yaptığı açıklamalarda, bu tür yaptırımların uygulamaya konulması halinde, Türkiye'nin ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

Yaptırımların Türkiye Üzerindeki Etkisi

Bakan, gerçekleştirilen yaptırımların enerji alanında yaratacağı olumsuz sonuçlara dair endişelerini dile getirerek, Türkiye'nin enerji bağımlılığının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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