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Bakan Bayraktar, Slovakya ile Enerji Arz Güvenliği İçin İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Enerji Bakanı Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı Sakova ile enerji işbirliklerini tartıştı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:38
Bakan Bayraktar, Slovakya ile Enerji Arz Güvenliği İçin İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Türkiye ve Slovakya Enerji Arz Güvenliği İçin İşbirliği Peşinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlaması için olası işbirliklerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, konuk Başbakan Yardımcısı Sakova ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldiklerini ifade etti. Bayraktar, bu görüşmenin, geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan görüşmenin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Geçen hafta gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz tedariğinin durmasına bağlı krizmaslahaklarını ele aldıklarını hatırlatan Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bugünkü görüşmemizde, Slovakya'nın başta doğal gaz olmak üzere enerji arz güvenliğini sağlama noktasında Türkiye'nin yapabileceği katkıyı değerlendirdik."

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