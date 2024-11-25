Bakan Bayraktar, Somali Heyeti İle Enerji İşbirliğini Geliştiriyor

Somali Heyeti Bakanlıkta Ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Somali'den gelen heyeti Bakanlıkta ağırladığını duyurdu.

Kurumsal İşbirliği Vurgusu

Bakan Bayraktar, Sadak Omar Hassan ve Abdürrahim Fırat başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabında paylaştı. Bayraktar, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için her seviyede ortak çaba göstermeye devam ettiklerini belirtti.

Enerji Alanında Atılımlar

Bayraktar, Türkiye-Somali ilişkilerinin 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyaretle farklı bir boyut kazandığını vurgulayarak, “Gücünü halklarımız arasındaki samimiyet ve içtenlikten alan Türkiye-Somali ilişkileri, her alanda sürdürdüğümüz iyi niyetle daha ileri taşınmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Ayrıca, Somali'de gerçekleştirilen sismik çalışmaların önemine değinen Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile yapılan çalışmaların enerji ilişkilerinin en önemli parçalarından biri olduğunu kaydetti. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin işbirliğini ilerletmek için nelerin yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.