Bakan Bayraktar: Suriye'ye Enerji İnceleme Heyeti Gönderilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Suriye'ye Heyet Gönderiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakın zamanda Bakanlıktan bir heyetin Suriye'ye giderek elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunacağını duyurdu.

İş Birliği ve Yardım Konuları Ele Alınacak

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, heyetin, enerji ile ilgili öncelikli sorunların başında gelen elektrik konularını ele alacağını ifade etti. Bayraktar, "Bunun sağlanması için formül üretilecek" dedi.

Lübnan İçin Gelecek Çalışmalar

Ayrıca Bayraktar, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin elektrik konusunda sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, "Lübnan için de önümüzdeki süreçte elektrik akışı konusunda çalışmalar yapılabilir" ifadesini kullandı.