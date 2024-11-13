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Bakan Bayraktar: Türkiye 2050'ye Kadar 20 Bin Megavat Nükleer Güç Hedefliyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini 2050'de 20 bin megavata çıkararak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:49
Bakan Bayraktar: Türkiye 2050'ye Kadar 20 Bin Megavat Nükleer Güç Hedefliyor

Bakan Bayraktar'dan Nükleer Enerji Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitelerini artırma hedefini duyurdu. Bakan Bayraktar, 20 bin megavata ulaşacak nükleer kurulu güç ile net sıfır emisyon hedefine önemli bir katkı sağlamayı planladıklarını ifade etti.

Küresel İklim Hedefleri İçin Nükleerin Önemi

Bayraktar, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamalarda, dünyanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Türkiye'nin Rolü

Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen COP28 zirvesinde, ABD'nin öncülüğünde 25 ülke tarafından imzalanan "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"na değinen Bayraktar, Türkiye'nin de Bakü'deki COP29 zirvesinde bu deklarasyona katıldığını açıkladı. Bildirgede onaylayan ülke sayısının 31'e ulaştığını vurguladı.

Bayraktar, "2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz." diyerek Türkiye'nin hedeflerine olan inancını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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