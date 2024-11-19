Bakan Bayraktar: Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiyor

Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin konutlarında kullandığı elektriğin tamamının rüzgar ve güneş enerjisinden üretildiğini belirtti.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin artırılmasıyla Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine daha da yaklaşacağını vurguladı. Türkiye'nin enerji talebinin son 20 yılda neredeyse 3 kat arttığını ifade eden Bayraktar, arz güvenliğinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu açıkladı.

Doğal Gaz İthalatında Düşüş

Bakan, 2022’de doğal gaza 44,6 milyar dolar ödendiğini, bu rakamın 2023 yılında 23,5 milyar dolara gerilediğini belirtti. Petrol ve petrol ürünleri ithalatı ise 2022’de 40,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi

Bayraktar, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, nükleer enerjiye sahip olmanın gerektiğini vurguladı.

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri

Bakan Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 2,5'ini karşıladığını, bu santralleri doğal gazdan üretmiş olsaydık 6 milyar metreküplük ithalat yapmamız gerekeceğini söyledi.

Elektrik Kesintileri ve Altyapı

Türkiye'deki elektrik kesintilerine de değinen Bayraktar, mevcut altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yılda toplamda %98-99 oranında elektrik tedarikinin sağlandığını belirtti.

Ulusal Enerji Stratejisi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji portföyüne yeşil hidrojen, depolama ve karbon yakalama teknolojilerini ekleyerek hızla ilerlediğini, bor rezervlerinin de stratejik bir avantaj sunduğunu dile getirdi.

Petrol ve Doğal Gaz Üretimi

Türkiye’nin günlük doğal gaz üretimi 8 milyon metreküp, toplam yurt içi ve dışı petrol üretimi ise 150 bin varil olarak belirtilirken, güncel tüketimin ise 1 milyon varil civarında olduğu aktarıldı.

Sonuç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Bayraktar, enerji alanında atılacak her adımın ülkenin enerji bağımsızlığı için kritik olduğunun altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.