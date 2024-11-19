DOLAR
34,55 -0,2%
EURO
36,62 -0,17%
ALTIN
2.901,6 -0,01%
BITCOIN
3.131.481,14 0,65%

Bakan Bayraktar: Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin konut elektriğini rüzgar ve güneş enerjisinden ürettiğini açıkladı. 2053 net sıfır emisyon hedefi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 01:46
Bakan Bayraktar: Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiyor

Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin konutlarında kullandığı elektriğin tamamının rüzgar ve güneş enerjisinden üretildiğini belirtti.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin artırılmasıyla Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine daha da yaklaşacağını vurguladı. Türkiye'nin enerji talebinin son 20 yılda neredeyse 3 kat arttığını ifade eden Bayraktar, arz güvenliğinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu açıkladı.

Doğal Gaz İthalatında Düşüş

Bakan, 2022’de doğal gaza 44,6 milyar dolar ödendiğini, bu rakamın 2023 yılında 23,5 milyar dolara gerilediğini belirtti. Petrol ve petrol ürünleri ithalatı ise 2022’de 40,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi

Bayraktar, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, nükleer enerjiye sahip olmanın gerektiğini vurguladı.

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri

Bakan Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 2,5'ini karşıladığını, bu santralleri doğal gazdan üretmiş olsaydık 6 milyar metreküplük ithalat yapmamız gerekeceğini söyledi.

Elektrik Kesintileri ve Altyapı

Türkiye'deki elektrik kesintilerine de değinen Bayraktar, mevcut altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yılda toplamda %98-99 oranında elektrik tedarikinin sağlandığını belirtti.

Ulusal Enerji Stratejisi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji portföyüne yeşil hidrojen, depolama ve karbon yakalama teknolojilerini ekleyerek hızla ilerlediğini, bor rezervlerinin de stratejik bir avantaj sunduğunu dile getirdi.

Petrol ve Doğal Gaz Üretimi

Türkiye’nin günlük doğal gaz üretimi 8 milyon metreküp, toplam yurt içi ve dışı petrol üretimi ise 150 bin varil olarak belirtilirken, güncel tüketimin ise 1 milyon varil civarında olduğu aktarıldı.

Sonuç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Bayraktar, enerji alanında atılacak her adımın ülkenin enerji bağımsızlığı için kritik olduğunun altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar: Türkiye Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretiyor
2
Yalova Kivisinde Hasat Dönemi Başladı: Coğrafi İşaretin Önemi
3
Almanya'da Sipariş Eksikliği Rekor Kırıyor: 2009'dan Beri En Yüksek Seviye
4
Eylül Ayında Türkiye İstihdamı: İşsizlik Oranı Değişmedi
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
6
Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye'nin İsrail ile Ticaretine Dair Açıklamalar
7
Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme