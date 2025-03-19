Bakan Bayraktar: "Türkmenistan ile Enerji Ortaklıkları Geliştireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesine yönelik Türkmenistan ile ortaklık kurma niyetlerini duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Bayraktar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta "Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı" kapsamında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, ziyareti sırasında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

2025'in Türkmenistan'ın girişimiyle Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Barış ve Güvenlik Yılı" olarak ilan edildiğini belirten Bayraktar, enerji sektöründeki iş birliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, zorlukların üstesinden gelmenin tek yolunun karşılıklı güven temelinde uzun vadeli ortaklıklar kurmak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin enerji stratejisinin iki temel zorluk üzerine şekillendiğini dile getirdi.

Bu zorluklardan birinin enerji güvenliği olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin son 20 yılda üç kat arttığını ve gelecek 20 yıl boyunca her yıl yaklaşık yüzde 5 artış göstermesinin beklendiğini aktardı. İkinci temel zorluk ise enerji bağımsızlığı; Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfe kadar doğal gazın tamamını ithal ettiğini ve petrolde ihtiyacın yüzde 90'ının ithalatla sağlandığını belirtti.

Bayraktar, bu zorlukları aşmak için kapsamlı bir enerji stratejisi geliştirdiklerinin altını çizerken, bölgesel iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

1 Mart itibarıyla Türkmenistan'dan doğal gaz ithalatı gerçekleştirdiklerini anımsatan Bayraktar, "İlk kez, sınır komşumuz olmayan bir ülkeden boru hattı yoluyla doğal gaz tedarik ediyoruz. Bu adım, doğal gaz arzımızın çeşitlendirilmesi ve Türkmenistan doğal gazının batıya, Avrupa'ya ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Elektrik Ticaretinin Artış Hedefi

Bakan Bayraktar, gelecekte Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasıyla Türkmenistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz aktarılmasını umduğunu dile getirdi. Ayrıca bu bağlantının upstream sektöründe büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çekerek, Türkmenistan ile petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda ortaklık kurmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin komşularıyla elektrik enterekonnekksiyon ve elektrik ticaretini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Bayraktar, "Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut bağlantılarımızı güçlendirirken Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerle de elektrik ticaretini artıracak projeler geliştiriyoruz" dedi.

Bayraktar, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile iki ülkenin ortak geliştirdiği enerji projelerinde gelinen son durumu da ele almıştır.

Bayraktar, Türkiye olarak enerji alanında sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmanın ötesinde bölgesel enerji güvenliği ve arz çeşitliliği sağlama rolü üstlendiğini vurguladı. Global belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ülkelerarası dayanışma ve ortak projelerin hayati önem taşıdığını belirtti. Bu doğrultuda, güçlü siyasi irade ve ortak stratejik vizyonla uluslararası iş birliklerini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu.