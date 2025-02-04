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Bakan Bayraktar: YEKA-GES 2024 ile 3 Milyar Dolar Gaz İthalatı Önleniyor

Bakan Alparslan Bayraktar, YEKA-GES 2024 yarışmalarıyla yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:49
Bakan Bayraktar: YEKA-GES 2024 ile 3 Milyar Dolar Gaz İthalatı Önleniyor

Bakan Bayraktar, YEKA-GES 2024 Yarışmalarını Duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 33 bin megavatlık yenilenebilir elektrik kurulu güç kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti. Bugün gerçekleştirdikleri ihale ile yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatının önlendiğini ifade eden Bayraktar, bu durumun yılda 150 milyon dolarlık tasarrufu temsil ettiğini söyledi.

Yarışmalar Hızla İlerliyor

Bayraktar, YEKA GES-2024 yarışmaları kapsamında Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da toplam 800 megavatlık 6 projenin değerlendirildiğini dile getirdi. İhaleye katılan şirketlerden toplam 146 teklif geldiğini ve yabancı firmaların da yarışmada yer aldığını kaydetti.

Bakan, bu projelerin toplam yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım anlamına geldiğini ve yılda 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini belirtti. Ayrıca, bu üretimin 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağının altını çizdi.

Fiyatlandırmada Rekor Düşüklük

Açıklamalarında fiyatlandırmaya da değinen Bayraktar, megavat başına 126 bin dolar ortalama bedelle ihalelerin gerçekleştirildiğini ve kilovatsaat başına fiyatın 3,25 sent/dolar olarak belirlendiğini belirtti. Bu fiyatın piyasa değerlerinin yarısından daha düşük olduğunu ifade etti.

Geleceğe Yatırım ve Reform Çalışmaları

Toplamda 2 bin megavatlık kapasite tahsisinin yapıldığına değinen Bayraktar, bu yılın kalan zamanında en az 2 bin megavatlık yeni ihalelerin gerçekleştirileceğini aktardı. Bunun yanı sıra, yapılan yatırımların hızla hayata geçmesi için bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bakanlığın verilerine göre, YEKA RES-2024 yarışmaları sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak ve bu projelerle birlikte 1 milyon ton karbon salımı azaltılacak. Ayrıca, güneş panellerindeki yerlilik oranı %75 olarak belirlenirken, yerli invertörlere de teşvik uygulanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmaları sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmaları sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmaları sonuçlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmaları sonuçlandı.

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