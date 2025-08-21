Bakan Bolat: Ankara Lojistik Üssü Orta Koridor'un Kritik Merkezi

Üs, ihracat ve küresel bağlantılarda stratejik rol oynuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bolat, üssün Türkiye'nin stratejik konumu açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer almasının ve ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunmasının lojistik açıdan belirleyici olduğunu söyledi.

Bolat, "Türkiye'nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Üssün ulusal ve uluslararası nakliyecilik için önemli bir altyapıya ve küresel ulaşım ağı ile güçlü entegrasyona sahip olduğunu belirten Bolat, bunun ihracatçılara ve firmalara önemli fırsatlar sunduğunu, Türkiye'de üretilen ürünlerin küresel pazara taşınmasında ticarete kayda değer katkı sağladığını vurguladı.

Firmalara destek ve yeni yol haritası

Bakan Bolat, "Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla, dünyada 10. sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek adımları sektörümüzün temsilcileriyle değerlendirerek, yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, Hükümet olarak Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel bağlantıları güçlendirecek stratejik adımlar atmayı sürdüreceklerini ve bu doğrultuda sektörlerle yakın işbirliği içinde çalışacaklarını bildirdi.