Bakan Bolat Bağdat'ta Büyük Kalkınma Yolu Projesini Destekledi

Bakan Bolat'tan Bağdat'ta Kritik Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat'ta düzenlenen Türk ve Iraklı Müteahhitlik Firmaları ile Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Burada, Büyük Kalkınma Yolu Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye'nin Irak'ı bu projede desteklediğini, hedefin ise 2030 yılına kadar tamamlanması olduğunu ifade etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler Geliştiriliyor

Bolat, Irak Hükümeti’nin üst düzey yetkilileri ile gerçekleşen toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Irak'ın kalkınma çabalarına Türkiye'nin daha fazla katkıda bulunması konusunda görüş birliği sağlandığını vurguladı. "Irak'ın son yıllardaki ekonomik istikrarını ve kalkınma çabalarını takdirle izliyoruz ve destekliyoruz," diyen Bolat, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirileceğini kaydetti.

Karşılıklı Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

Bolat, Irak'ın Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Karşılıklı ticaretimiz 20 milyar dolar seviyesinde ve orta vadede bunu 30 milyar dolara çıkarmak için kararlıyız," dedi. Türkiye'nin Irak'ta daha fazla yatırım yapması için Iraklı yatırımcıları davet etti.

Yatırım Cazibesi ve Gelecek Projeler

Bakan Bolat, Irak'ın son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici hale geldiğini belirterek, Türk müteahhitlerinin Irak'ta pek çok projeye katkı sağladığının altını çizdi. "1975 yılından bu yana müteahhitlerimiz, Irak'ta 1111 projeyi tamamladı ve bu projelerin toplam değeri 35 milyar doları buluyor," dedi.

Büyük Kalkınma Yolu Projesi'nin Önemi

Bolat, Büyük Kalkınma Yolu projesinin sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Irak için büyük bir kalkınma ve modernleşme projesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu projede yer almaya hazır olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.