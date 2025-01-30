Bakan Bolat: Ekonomi Büyüyor, Refah Artacak

Bakan Bolat, MÜSİAD Genel Kurulu'nda Ekonomik Beklentileri Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara'nın 26. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, "Dış ticaret ve cari açığımız kontrol altında oldukça ekonomimiz büyümeye devam edecek. Halkımızın alım gücü artacak ve refah düzeyi yükselecek, bunları birlikte yapacağız," ifadelerini kullandı.

2024 Zor Bir Yıl Olacak

Bolat, 2024'ün dünya ve ülke için zorlu bir yıl olacağını belirtti. Ayrıca, depremin etkilerini azaltmak için yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek, "2 yılda 75 milyar dolar değerinde bütçe harcamasıyla oraları inşa etme faaliyetleri devam ediyor. 2026'da bu konudaki çalışmalar sona erecek," dedi. Bu süreçte topluma yönelik ekonomik rahatlamaların sağlanacağını vurguladı.

Enflasyonda Düşüş ve İhracat Rekorları

Enflasyonda hızlı bir düşüş sürecine girildiğini hatırlatan Bolat, "İlkbaharda yüzde 40'ın, sonbaharda ise yüzde 30'ların altını göreceğiz," dedi. Dış ticarette Cumhuriyet rekorlarının kırılmaya devam ettiğinin altını çizen Bolat, "Mal ihracatında 262 milyar dolarla 2024'ü kapattık," ifadelerini kullandı.

Döviz Geliri ve İstikrar Vurgusu

Bakan Bolat, toplam 375 milyar dolar döviz geliri kazanıldığını belirterek, ihtilatta gerileme sağladıklarını da dile getirdi. Bu olumlu gelişmelerin Türk lirasında istikrar ve fiyatların stabilizasyonunda önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Türk İhracatını Destekleme Çabaları

Bolat, Eximbank'ın sermayesinin 4 kat artırılarak 56 milyar liraya çıkarıldığını ifade etti. Hükümetin, Türk ihracatçıları ve müteahhitleri için çeşitli destekler sunduğunu belirten Bolat, "Yıllık bütçemizin yüzde 60'ını mal ve hizmet ihracatçılarını desteklemeye ayırıyoruz," dedi. Türkiye'nin dünya siyasetindeki gücünün her geçen gün arttığını da ekledi.

MÜSİAD'dan Türkiye Yüzyılı Vizyonu

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı yakaladığını belirterek, "Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde" ifadesini kullandı. Asmalı, Türkiye'nin devasa hamleler gerçekleştirmekte olduğunu dile getirdi.

Dayanışma ve İşbirliğinin Önemi

MÜSİAD Ankara'nın yeni Şube Başkanı Fatih Yülek, iş dünyasının dinamik ve rekabetçi bir hale geldiğini belirtirken, güçlü bir dayanışmanın ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı. "Ortak hedeflerimize ve toplumumuza katkılarımıza odaklanarak bir fark yaratabiliriz," şeklinde konuştu.