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Bakan Bolat, Kuzey Makedonya'da Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Mucunski ile görüşerek ekonomik işbirliğini derinleştirmek istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:10
Bakan Bolat, Kuzey Makedonya'da Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda Önemli Görüşmeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26 Aralık'ta Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu kapsamında Kuzey Makedonya'da, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, Bolat ve Mucunski'nin, bu ziyaretin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında dostane ve güçlü ilişkilerin bir diğer teyidi olduğunu vurguladığını belirtti.

Ekonomik İşbirliği Vurgusu

İki bakan, ekonomik işbirliğini hem devlet düzeyinde hem de iş dünyası arasında yoğunlaştırma potansiyelini ele alarak, ikili işbirliğini artırma hedefiyle genel diyaloğu derinleştirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Bolat ve Mucunski, mevcut Serbest Ticaret Anlaşmasının daha fazla tarım ürününü kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bu doğrultuda teknik görüşmelerin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

İş Dünyasına Tam Destek

Ziyaret çerçevesinde düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda, Bolat ve Mucunski iş dünyasına desteklerini vurgulayarak, ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmek için daha yoğun bir ortaklık oluşturacaklarını kaydetti.

Görüşmeler sırasında her iki bakan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından da kabul edildi ve ikili ticaret ile yatırımlarda yeni işbirliği alanlarını değerlendirmek üzere fırsatlar görüşüldü.

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