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Bakan Bolat: Kuzey Makedonya, Türkiye İçin Stratejik Bir Üs Olma Yolunda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ticaret hacminin güçleneceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:42
Bakan Bolat: Kuzey Makedonya, Türkiye İçin Stratejik Bir Üs Olma Yolunda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Balkan coğrafyasının Türkiye’nin uluslararası ticaretindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Balkanlar’ın güçlenmesinin Türkiye için önemli olduğunu belirten Bolat, Kuzey Makedonya'nın bu bağlamda dış ticaret ve yatırımlar açısından adeta bir üs konumunda olduğunu ifade etti.

Forum, Üsküp'te Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlendi. Bolat’ın yanı sıra Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve çok sayıda iş insanı etkinlikte yer aldı.

İki Ülke Arasındaki Güçlü İlişkiler

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin son yıllarda siyaset, savunma ve ekonomik alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini söyleyerek, bu işbirliğinden duydukları memnuniyeti belirtti. Bolat, "Avrupa'yı Türkiye'ye, Asya'ya bağlayan güzergahta Balkan coğrafyası çok önemli bir yer tutmakta. Tarihsel ve kültürel bağlarımızla Balkanlar’daki huzur, bizim için kritik öneme sahip." dedi.

Ticaret Hacmindeki Artış

Bakan, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle olan ticaret hacminin 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 34 milyar dolar olduğunu belirtti. Bunun yaklaşık 22,5 milyar doları Türkiye’nin ihracatı, 12 milyar doları ise Balkan ülkelerinden ithalatını oluşturuyor.

Bolat, Kuzey Makedonya'nın Türkiye için dış ticaret ve yatırımlar açısından bir üs olduğunu kaydederek, "Kuzey Makedonya ile ticaret hacminin bu yıl sonuna kadar 900 milyon dolara ulaşacağını umuyoruz.” dedi. Ayrıca, gelecek yıl için 1 milyar dolarlık ticaret hedefini benimsediklerini duyurdu.

Yatırımlar ve Turizm

Kuzey Makedonya'nın kalkınma projelerine Türk müteahhitlerin katkı sağlayacağına vurgu yapan Bolat, ülkede 2 binin üzerinde Türk iş insanı tarafından 2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını belirtti. Türk turistlerin, Kuzey Makedonya'yı ziyaret edenler arasında ilk sırada yer aldığını da ekleyen Bolat, 2023 yılında 261 bin Türk turistin Kuzey Makedonya’yi ziyaret ettiğini söyledi.

Son olarak, bakan, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında gümrük ve serbest bölge uygulamaları konusunda işbirliği yapılacağını da sözlerine ekledi. Bu adımlarla iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve ticaret ilişkilerinin daha da güçleneceğini belirtti.

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