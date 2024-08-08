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Bakan Bolat, Pakistan Başbakanı ile Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi

Türk ve Pakistanlı yetkililer, ekonomik işbirliğini artırma hedefiyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:17
Bakan Bolat, Pakistan Başbakanı ile Ekonomik İşbirliğini Güçlendirdi

Bakan Bolat, Pakistan ile Ekonomik İlişkileri Güçlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da önemli bir ziyaret gerçekleştirerek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Türk müteahhitlik firmalarının ve yatırımcıların Pakistan'daki rolü tartışıldı.

İkili İlişkiler ve İşbirliği Fırsatları

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülkenin ticari ilişkilerini değerlendirmek üzere Pakistan Başbakanı tarafından kabul edildiğini bildirdi. Ayrıca, Türk firmalarının Pakistan'da ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma olasılıkları üzerinde durduklarını belirtti.

Pakistan'ın Destek Sözü

Başbakan Şahbaz Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ticaret ve yatırım alanında daha güçlü ilişkiler kurma konusunda kararlı olduklarını ifade ettiğini aktaran Bolat, iki ülkenin işbirliğini artırmak için gereken desteklerin sağlanacağına dair sözler aldı.

Gelecekteki Adımlar

Bolat, görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artması ve Pakistan'ın kalkınmasının desteklenmesi üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını ve Türkiye ile Pakistan arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

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