Bakan Bolat, Pakistan'da Ekonomik İşbirlikleri İçin Toplandı

Bakan Bolat, Pakistan'da İşbirliği Fırsatlarını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katılarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bolat, resmi ziyareti sırasında çeşitli sektörel işbirlikleri üzerine bilgiler paylaştı.

Stratejik Alanlarda İşbirliği

İkili ticareti artırma adına gıda, enerji, sağlık, lojistik, elektronik, makina ve altyapı gibi stratejik alanlarda işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, 2023 yılına dair 1 milyar dolar seviyesini aşan ticaret hacmini daha da yükseltmek için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Yuvarlak Masa Toplantısı

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İslamabad'a yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Pakistan Yatırım ve Özelleştirme Bakanı Abdul Aleem Khan ile birlikte ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini duyurdu.

Karşılıklı Ticaret ve Yatırımlar

Bakan Bolat, toplantılar esnasında ticaret ve yatırımları artırmak amacıyla iki ülke iş insanlarının beklenti ve görüşlerini dinlediklerini, bu bağlamda ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar attıklarını belirtti. Ayrıca, iş dünyasıyla buluşmalarının, iki ülke arasındaki ekonomik bağları kuvvetlendireceği ve ticari fırsatları artıracağı inancında olduğunu vurguladı.