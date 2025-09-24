Bakan Bolat: Türkiye ABD'li Yatırımcılar İçin Güvenilir Ortak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'taki Türk-Amerikan Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin stratejik konumunu ve yatırımcı dostu politikalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:53
New York buluşmasında ekonomik iş birliği vurgulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, istikrarlı büyüme performansı ve yatırımcı dostu politikaları sayesinde küresel ticarette güvenilir ortak olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li üst düzey şirket yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıya katıldıklarını belirtti.

Türkevi'nde düzenlenen Türk-Amerikan Yatırım Forumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ABD Ticaret Odası organizasyonuyla, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türk-Amerikan Yatırım Forumu'nda, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu, yeni yatırım imkanları ve karşılıklı işbirliğini daha da ileriye taşıyacak stratejik alanlar ele alındı.

Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, istikrarlı büyüme performansı ve yatırımcı dostu politikaları ile küresel ticarette güvenilir bir ortak olmaya devam ediyor. Bakanlık olarak, iş dünyamızın küresel pazarlarda daha etkin bir şekilde yer alması, ülkemizin marka değerinin yükselmesi ve ikili ticaretimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz inşallah.

