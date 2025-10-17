Bakan Bolat: Türkiye-Güney Afrika Ticareti 2 Milyar Doları Aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TABEF'te Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaretin 2 milyar doları aştığını ve 2 gün önce imzalanan JETCO'nun hacmi artıracağını söyledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 12:37
Bakan Bolat: Türkiye-Güney Afrika Ticareti 2 Milyar Doları Aştı

Bakan Bolat: Türkiye-Güney Afrika Ticareti 2 Milyar Doları Aştı

TABEF'te JETCO vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında düzenlenen "Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke Sunumu" etkinliğinde konuştu.

Bolat, konuşmasında "Güney Afrika Cumhuriyeti ile karşılıklı ticaretimiz 2 milyar doları aşmıştır" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, (2 gün önce imzalanan) Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri'nin iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yüksek rakamlara taşıyacağına inandığını belirtti.

Etkinlik, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen TABEF çerçevesinde İstanbul Kongre Merkezi'nde sürüyor. Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında, Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke Sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Fen Lisesi'nden Yapay Zeka Tabanlı Epilepsi İçin Güvenli Video Filtresi
2
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024 yayımlandı
3
Eş-Şehubi: Türkiye Libya'da İstikrarda Hayati Rol — Ticaret 10 Milyar Dolara Ulaştı
4
TPAO'nun Edirne-Kırklareli petrol ruhsatı 2 yıl uzatıldı
5
ASPİLSAN Enerji, Karbon Ayak İzini Düşüren Pil ve Bataryalar Üretiyor
6
New York Borsası Karışık Seyirle Başladı
7
9 özel bankadan emekliye kallavi ödeme! Rakamı duyan soluğu şubede alacak

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği