Bakan Bolat: Türkiye-Güney Afrika Ticareti 2 Milyar Doları Aştı

TABEF'te JETCO vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında düzenlenen "Güney Afrika Cumhuriyeti Ülke Sunumu" etkinliğinde konuştu.

Bolat, konuşmasında "Güney Afrika Cumhuriyeti ile karşılıklı ticaretimiz 2 milyar doları aşmıştır" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, (2 gün önce imzalanan) Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri'nin iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha yüksek rakamlara taşıyacağına inandığını belirtti.

Etkinlik, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen TABEF çerçevesinde İstanbul Kongre Merkezi'nde sürüyor. Anadolu Ajansı

