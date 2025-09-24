Bakan Bolat: Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi — 17. Türkiye Yatırım Konferansı

New York'ta sunum: Türkiye'nin ticari potansiyeli ve ABD ile işbirliği gündemde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım ortamını ve ticaret potansiyelini anlattı. Etkinlik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edildi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konferansta Türkiye'nin ticaret potansiyelini ve ABD ile mevcut ve muhtemel işbirliği imkanlarını ele alan bir sunum gerçekleştirdiğini bildirdi.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşma yaptı. Bolat, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamını, sahip olduğu güçlü avantajları ve stratejik sektörleri iş dünyasının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bolat'ın değerlendirmesi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, istikrarı, üretim gücü, ihracat kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve güçlü altyapısı ile küresel ölçekte yatırımcıların cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İnanıyoruz ki, bu konferans, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine, iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların doğmasına ve milletimizin üretim azmini daha ileriye taşıyacak kalıcı adımların atılmasına vesile olacaktır. Rabbimizin bizlere emaneti olan bu aziz millete hizmet yolunda, iş dünyamızı desteklemeyi, ülkemizin bayrağını küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bolat, yatırımcılara sunulan fırsatların yalnızca ekonomik kazanç sağlamadığını, aynı zamanda adaletli, istikrarlı ve insan odaklı bir büyüme anlayışını yansıttığını belirtti.