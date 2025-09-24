Bakan Bolat: Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi — 17. Türkiye Yatırım Konferansı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'taki 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım avantajları ve ABD ile işbirliği fırsatlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:40
Bakan Bolat: Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi — 17. Türkiye Yatırım Konferansı

Bakan Bolat: Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi — 17. Türkiye Yatırım Konferansı

New York'ta sunum: Türkiye'nin ticari potansiyeli ve ABD ile işbirliği gündemde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin yatırım ortamını ve ticaret potansiyelini anlattı. Etkinlik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edildi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konferansta Türkiye'nin ticaret potansiyelini ve ABD ile mevcut ve muhtemel işbirliği imkanlarını ele alan bir sunum gerçekleştirdiğini bildirdi.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşma yaptı. Bolat, Türkiye'nin iş ve yatırım ortamını, sahip olduğu güçlü avantajları ve stratejik sektörleri iş dünyasının temsilcileriyle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bolat'ın değerlendirmesi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, istikrarı, üretim gücü, ihracat kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu, stratejik coğrafi konumu ve güçlü altyapısı ile küresel ölçekte yatırımcıların cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. İnanıyoruz ki, bu konferans, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine, iki ülke iş çevreleri arasında yeni ortaklıkların doğmasına ve milletimizin üretim azmini daha ileriye taşıyacak kalıcı adımların atılmasına vesile olacaktır. Rabbimizin bizlere emaneti olan bu aziz millete hizmet yolunda, iş dünyamızı desteklemeyi, ülkemizin bayrağını küresel ticarette daha yükseklere taşımayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bolat, yatırımcılara sunulan fırsatların yalnızca ekonomik kazanç sağlamadığını, aynı zamanda adaletli, istikrarlı ve insan odaklı bir büyüme anlayışını yansıttığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi — 17. Türkiye Yatırım Konferansı
2
Avrupa Borsalarında Karışık Başlangıç
3
Otogaza indirim mi geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları
4
Ziraat Katılım SPK'ye başvurarak halka arz sürecini başlattı
5
BIST 100 Günü %0,31 Artışla 11.366,93'ten Kapandı
6
Chery Hong Kong Borsası'nda: Halka Arzdan 1,2 Milyar Dolar Bekleniyor
7
BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 11.366,93 Puana Yükseldi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası