Bakan Bolat: Yatırımlar 4 Çeyrektir Büyümeyi Destekliyor — Türkiye %3,7 Büyüme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2025 3. çeyrekte %3,7 büyüdüğünü, yatırımların %11,7 artışla dört çeyrektir büyümeyi desteklediğini ve milli gelirin rekor kırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:44
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye ekonomisinin performansını ve dış dengedeki seyrini açıkladı.

GSYH ve rekor milli gelir

Bolat, Türkiye’nin 2025 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 oranında büyüme kaydettiğini, ekonominin 21 çeyrek üst üste büyüme serisini sürdürdüğünü belirtti. Üçüncü çeyrek sonunda yıllıklandırılmış olarak milli gelirin cari fiyatlarla 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldiğini ve böylece tüm zamanların milli gelir rekorunun kırıldığını hatırlattı.

Mevsimsel düzeltmeler ve dış ticaret

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH’nin, ikinci çeyreğe göre üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 arttığını vurgulayan Bolat, aynı dönemde mal ihracatının yüzde 2,9 artıp mal ithalatının yüzde 4,4 azaldığını ifade etti.

Büyüme performansı ve uluslararası konum

Ekonominin büyüme trendinin sürdüğünü aktaran Bolat, pandemi döneminde dahi büyümenin korunduğunu ve yıllık büyüme oranlarını şu şekilde sıraladı: 2020: %1,8, 2021: %11,8, 2022: %5,4, 2023: %5,0, 2024: %3,3. 2025 yılı çeyrekleri için ise 1. çeyrek %2,5, 2. çeyrek %4,9, 3. çeyrek %3,7 olarak gerçekleştiğini ve yılın ilk dokuz ayında büyüme hızının yüzde 3,7 olduğunu belirtti. Bu büyüme hızıyla, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke, G20’de ise beşinci ülke konumunda olduklarını söyledi.

Cari işlemler dengesi

Bakan Bolat, cari işlemler açığının GSYH içindeki payının tarihsel ortalamaların altında seyrini sürdürdüğünü ifade ederek; 2022: %5,0, 2023: %3,5, 2024: %0,8 olan cari işlemler açığı payının 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak %1,3 olduğunu belirtti.

Yatırımlar, ihracat ve istihdam göstergeleri

Bolat, ihracat ve yatırımların büyümeye güçlü katkı verdiğini vurguladı: "İhracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 artarken, ithalat yüzde 4,4 azalmıştır. Yatırım harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak ekonomik büyümeye 2,8 yüzde puan katkı sunmuştur. Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 4 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür."

İşsizlik göstergelerine de değinen Bolat, işsizlik oranının son 30 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini; 2025 yılı Ekim ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla %8,5 olduğunu ve son 30 ayda %10’un altında kaldığını belirtti.

Bakanın değerlendirmesi ve hedefler

Bolat, üçüncü çeyrek büyüme verisinin küresel şartlardaki zorluklar ve tarımdaki kuraklık ile zirai don kaynaklı üretim düşüşüne rağmen güçlü bir performans sergilediğini söyledi. "Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir."

Ayrıca Bolat, yıl sonunda hedeflenen 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefinin üzerinde bir performans yakalamak ve büyümede elde edilen başarıyı daha da ileriye taşımak için çalışmaların hızla süreceğini ifade etti.

